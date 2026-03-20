РИА Новости: Командиры ВСУ занижают потери для экономии на компенсациях

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили распоряжение занижать потери для экономии средств на компенсациях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«При возможности эвакуации, тела украинских солдат перевозятся в тыловые районы, где сжигаются в заброшенных строениях или разбитых авто, имитируя ДТП», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в таких случаях родственники украинских военных получают минимальную компенсацию.

Ранее в России рассказали, что на Харьковщине появилась «черная дыра», где исчезают украинские военнослужащие. Сообщалось, что ВСУ несут значительные потери у села Зыбино в Волчанском районе, а командование сознательно занижает цифры.