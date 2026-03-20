Трамп заявил о возможности завершения конфликта с Ираном «прямо сейчас»

MS Now: Трамп заявил, что США могут завершить операцию против Ирана прямо сейчас

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что США могли бы завершить военную операцию против Ирана «прямо сейчас». Об этом американский лидер заявил в комментарии MS Now.

«Он [Трамп] сказал, что мы могли бы прекратить войну прямо сейчас. Мы могли бы уйти. Но он сказал, что в этом случае Иран восстановит свои силы. Ему потребовалось бы около 10 лет, но это неприемлемая ситуация, поэтому он считает, что мы должны продолжить [боевые действия]», — передает телеканал слова главы государства.

Трамп добавил, что «самым главным» для Вашингтона является не допустить того, чтобы Тегеран обладал ядерным оружием.

17 марта Трамп заявил о скором окончании конфликта в Иране. По его словам, «долго ждать не придется». Он допустил, что боевые действия могут быть завершены уже на этой неделе, но при этом усомнился в том, что это произойдет.