Трамп заявил о возможности завершения конфликта с Ираном «прямо сейчас»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 20 марта 2026

MS Now: Трамп заявил, что США могут завершить операцию против Ирана прямо сейчас
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что США могли бы завершить военную операцию против Ирана «прямо сейчас». Об этом американский лидер заявил в комментарии MS Now.

«Он [Трамп] сказал, что мы могли бы прекратить войну прямо сейчас. Мы могли бы уйти. Но он сказал, что в этом случае Иран восстановит свои силы. Ему потребовалось бы около 10 лет, но это неприемлемая ситуация, поэтому он считает, что мы должны продолжить [боевые действия]», — передает телеканал слова главы государства.

Трамп добавил, что «самым главным» для Вашингтона является не допустить того, чтобы Тегеран обладал ядерным оружием.

17 марта Трамп заявил о скором окончании конфликта в Иране. По его словам, «долго ждать не придется». Он допустил, что боевые действия могут быть завершены уже на этой неделе, но при этом усомнился в том, что это произойдет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok