Трамп заявил о возможности завершения конфликта с Ираном «прямо сейчас»

Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что США могли бы завершить военную операцию против Ирана «прямо сейчас». Об этом американский лидер заявил в комментарии MS Now.
«Он [Трамп] сказал, что мы могли бы прекратить войну прямо сейчас. Мы могли бы уйти. Но он сказал, что в этом случае Иран восстановит свои силы. Ему потребовалось бы около 10 лет, но это неприемлемая ситуация, поэтому он считает, что мы должны продолжить [боевые действия]», — передает телеканал слова главы государства.
Трамп добавил, что «самым главным» для Вашингтона является не допустить того, чтобы Тегеран обладал ядерным оружием.
17 марта Трамп заявил о скором окончании конфликта в Иране. По его словам, «долго ждать не придется». Он допустил, что боевые действия могут быть завершены уже на этой неделе, но при этом усомнился в том, что это произойдет.