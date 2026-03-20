ЦСКА выступил с заявлением по ситуации в команде

ЦСКА наказал защитника Мойзеса и поддержал главного тренера Челестини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выступил с заявлением по текущей ситуации в команде. Его слова приводит Sport24.

«В отношении Мойзеса клуб применил наказание дисциплинарного характера. Вклад Мойзеса в игру команды велик, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации», — сказал Бабаев.

Ранее стало известно о конфликте между Мойзесом и главным тренером команды Фабио Челестини. Бразильский защитник после проигранного выездного матча Кубка России с Краснодаром (0:4) при всей команде усомнился в компетенции его наставника. Отмечается, что команда поддержала своего главного тренера. После этого бразильца отстранили от работы с основным составом.

ЦСКА вылетел из Пути РПЛ в Кубке России, проиграв Краснодару по сумме двух матчей со счетом 3:5. Кроме того, красно-синие потерпели четыре поражения подряд в чемпионате страны.