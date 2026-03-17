«Краснодар» разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

«Краснодар» разгромил ЦСКА со счетом 4:0 и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Двумя дублями в составе «быков» отметились Джон Кордоба и Жоау Батчи. У ЦСКА красные карточки по ходу игры получили Матеус Рейс и Мойзес.

Таким образом, «Краснодар» прошел дальше, переиграв ЦСКА по сумме двух матчей со счетом 5:3. В первой игре, состоявшейся 4 марта в Москве, «армейцы» были сильнее со счетом 3:1.

«Краснодар» в финале Пути РПЛ встретится с победителем пары «Динамо» — «Спартак». Второй матч между этими командами пройдет 18 марта, в первом динамовцы у себя дома одержали победу со счетом 5:2.