21:42, 17 марта 2026Спорт

«Краснодар» разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Владислав Уткин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» разгромил ЦСКА со счетом 4:0 и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Двумя дублями в составе «быков» отметились Джон Кордоба и Жоау Батчи. У ЦСКА красные карточки по ходу игры получили Матеус Рейс и Мойзес.

Таким образом, «Краснодар» прошел дальше, переиграв ЦСКА по сумме двух матчей со счетом 5:3. В первой игре, состоявшейся 4 марта в Москве, «армейцы» были сильнее со счетом 3:1.

«Краснодар» в финале Пути РПЛ встретится с победителем пары «Динамо» — «Спартак». Второй матч между этими командами пройдет 18 марта, в первом динамовцы у себя дома одержали победу со счетом 5:2.

    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Беспилотники атаковали посольство США в Ираке

    Многоэтажный дом в российском городе утонул в фекалиях

    Параграф о кредите Украине исчез из заявления Евросоюза

    «Краснодар» разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

    Раскрыта причина разгневанного настроения Трампа

    Стубб анонсировал возобновление диалога России и ЕС

    ВС России серьезно продвинулись на славянском направлении

    Трамп исключил повторение одного сценария в Иране

    Захарова вспомнила французский после слов об отставке Макрона

    Все новости
