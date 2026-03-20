Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:16, 20 марта 2026Силовые структуры

У осужденной на 10 лет бывшей российской чиновницы отобрали вазы на миллион рублей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Ирина Эрмиш (в центре). Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Иванове Ленинский районный суд конфисковал у бывшего заместителя председателя правительства региона Ирины Эрмиш более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным агентства, кроме денег у нее конфисковали дорогостоящий телефон и вазы.

Ранее сообщалось, что вместе со своим бывшим коллегой Сергеем Зобниным Эрмиш является фигуранткой дела о коррупции.

Экс-чиновники признаны виновными в превышении должностных полномочий, пособничестве и получении взятки. Они осуждены на 10 лет лишения свободы каждый со штрафом в 30 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok