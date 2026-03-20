У осужденной на 10 лет бывшей российской чиновницы отобрали вазы на миллион рублей

У осужденной экс-зампреда ивановского правительства Эрмиш изъяли вазы за ₽1 млн

В Иванове Ленинский районный суд конфисковал у бывшего заместителя председателя правительства региона Ирины Эрмиш более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным агентства, кроме денег у нее конфисковали дорогостоящий телефон и вазы.

Ранее сообщалось, что вместе со своим бывшим коллегой Сергеем Зобниным Эрмиш является фигуранткой дела о коррупции.

Экс-чиновники признаны виновными в превышении должностных полномочий, пособничестве и получении взятки. Они осуждены на 10 лет лишения свободы каждый со штрафом в 30 миллионов рублей.