12:41, 20 марта 2026

Бывшие руководители российского региона получили по 10 лет из-за шурина

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Ленинский районный суд Иванова вынес приговор двум бывшим заместителям председателя регионального правительства Ирине Эрмиш и Сергею Зобнину за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ивановской области.

Экс-чиновники признаны виновными в превышении должностных полномочий, пособничестве и получении взятки. Они осуждены на 10 лет лишения свободы каждый со штрафом в 30 миллионов рублей. Также получил наказание сроком в 3,5 года лишения свободы шурин Зобнина — Дмитрий Федулов, руководивший строительной компанией, который за взятки пользовался покровительством чиновников.

Коррупцию выявили оперативники управления ФСБ России по Ивановской области. Суд установил, что с 2022 года Зобнин, занимавший пост заместителя председателя правительства Ивановской области, помог фирме шурина получить госконтракты по ремонту объектов здравоохранения, образования и культуры в регионе. За два года Федулов заключил с властями 21 контракт общей стоимостью 800 миллионов рублей.

Позже Зобнин привлек к сотрудничеству со своим шурином коллегу Эрмиш. Она получила взятку в размере не менее трех миллионов рублей. У Зобнина и связанных с ним граждан конфискованы доходы на сумму 800 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Хамовническом суде Москвы бывший руководитель 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал Константин Кувшинов раскаялся в хищении 57 миллионов рублей. В его служебном кабинете нашли наличность в разной валюте, эквивалентной 10 миллионам рублей. Из его сейфа в ходе обыска изъяли 7,5 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро. На них наложен арест.

