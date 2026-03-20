Учительница несколько месяцев насиловала подростка и пустилась в бега

В США учительница совратила 13-летнего ученика и пустилась в бега

В США разыскивают 34-летнюю Бренду Меза, которую обвинили в сексуальном насилии над 13-летним учеником. Об этом пишет People.

Меза работала в школах города Грили с 2020 года на разных должностях: была секретарем, тренером по кроссу, иногда заменяла других учителей. В феврале женщину заподозрили в том, что она совратила подростка и несколько месяцев насиловала его.

Как только эти факты подтвердились и расследование завершилось, Меза пустилась в бега. С 25 февраля учительница перестала появляться в школе, а потом, как предполагает полиция, уехала из штата.

