Учительница совратила 10-летнего ученика и больше месяца насиловала его в школе

В США учительница месяц совращала 10-летнего мальчика в школе

В США арестовали учительницу из штата Вашингтон, которая совратила ученика и больше месяца насиловала его в школе. Об этом сообщает The Spokesman-Review.

За решеткой оказалась Махайлу Бенавидес, работавшая в школе города Спокан. Расследование началось в феврале, после того как директор учебного заведения заявил в полицию о возможных преступлениях женщины против 10-летнего мальчика. Пострадавший рассказал следователям, что Бенавидес начала совершать действия сексуального характера против него во время зимних каникул.

По словам школьника, женщина насиловала его несколько раз в день во время перемен в смежном с классом помещении. Также она отправляла ему свои откровенные видео, на которых использовала секс-игрушки. Бенавидес просила мальчика никому не рассказывать о происходящем и угощала пирожными. Об этом узнал двоюродный брат пострадавшего и рассказал его матери.

12 февраля полицейские пришли домой к Бенавидес, но она отказалась открыть дверь и потребовала адвоката. На следующий день правоохранители вернулись с ордером, взломали дверь и провели обыск в доме. У учительницы изъяли смартфон, на котором обнаружились видеозаписи, описанные учеником.

В пятницу, 13 марта, женщину арестовали и назначили ей залог в размере 750 тысяч долларов (63 миллиона рублей). На первом заседании суда 17 марта Бенавидес отказалась признать себя виновной.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре судят учительницу, которая совратила ученика младше 16 лет. Женщина 22 раза изнасиловала школьника в своей машине.