01:56, 20 марта 2026Мир

В Болгарии освободили обвиняемого в причастности к взрыву в Бейруте россиянина

Адвокат Димитрова: Задержанного по делу о взрыве в Бейруте Гречушкина освободили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Власти Болгарии освободили россиянина Игоря Гречушкина, который был арестован по делу о взрыве в порту Бейрута. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Екатерина Димитрова.

Гречушкин является владельцем судна, перевозившего груз аммиачной селитры. В 2020 году она взорвалась в порту Бейрута. Жертвами взрыва стали более 200 человек.

По словам собеседницы агентства, для выезда из страны Гречушкину необходимо было получить оригинал решения суда и снять запрет на выезд. Это заняло одну-две недели после апелляции в конце января. «Все это время он уже находился на свободе», — добавила адвокат.

Российского бизнесмена Гречушкина арестовали в сентябре 2025 года.

