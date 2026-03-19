В Британии заявили о разрушении плана США против Ирана

SC: Иран развалил план США и Израиля по проведению быстрой операции

Тегеран разрушил американо-израильский план, который заключался в проведении быстрой военной операции против Исламской Республики. Таким мнением поделился британский дипломат в отставке Аластер Крук в материале для Strategic Culture.

«Иран отреагировал на подготовленный мозаичный план в течение часа после убийства аятоллы Хаменеи, нанеся удары по американским базам в Персидском заливе», — говорится в публикации. Эксперт заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил старые баллистические ракеты и дроны производственного цикла 2012-2013 годов.

По его мнению, цель такого масштабного использования старых ракет и дронов явно была в истощении запасов ракет-перехватчиков, которые хранятся на военных базах США в Персидском заливе. Между тем одновременно с подобными шагами аналогичную кампанию иранские силы стали проводить в отношении израильских запасов.

Дипломат подчеркнул, что вторым ударом оказалось давление в энергетическом и экономическом секторах. Оно проявилось, прежде всего, в блокаде Ормузского пролива. Ослабление рынков равносильно ослаблению решимости американской администрации, уверяет Крук.

Третий удар, по его оценкам, был сосредоточен на общественной поддержке проводимой операции среди американского общества. Отказ официального Тегерана принять перемирие или вернуться к переговорам, а вместо этого сделать ставку на длительные боевые действия, развенчивает ожидания общественности, считает отставной дипломат. Решение лидера Белого дома Дональда Трампа о проведении операции бросает вызов мнению большинства и лишь усиливает тревогу с неопределенностью, заключил он.

Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что Вашингтон совершил колоссальную ошибку, позволив втянуть себя в войну с Ираном. По его словам, ни США, ни Израиль не смогут достичь желаемых результатов.