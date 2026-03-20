08:48, 20 марта 2026

В Британии рассказали о «ссоре влюбленных» Украины и ЕС

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Обострившиеся отношения между Украиной и Европейским союзом (ЕС) больше похожи на «ссору влюбленных». Таким мнением поделились журналисты британского издания The Economist.

По мнению издания, Киев и Брюссель совершенно дезориентированы из-за резкой и непредсказуемой внешней политики американского лидера Дональда Трампа, поскольку он занял более жесткую позицию в отношении Украины.

Длительное раздражение связывают с продолжающимися закупками российской нефти, что воспринимается как подрыв санкционного давления. Кроме того, здесь свою роль в разладе сыграли сложные переговоры о возможном ускоренном вступлении Киева в Евросоюз.

Первые публичные споры, как пишут аналитики, начали появляться еще в Давосе. Там президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой европейских партнеров, которые, по его словам, много рассуждают о грядущей перспективе, но медлят с действиями. Сами же лидеры Европы остро восприняли данную речь, поскольку в декабре согласовали пакет помощи для Украины на 90 миллиардов евро.

Особняком также стоит ситуация, разгоревшаяся вокруг украинского участка нефтепровода «Дружба». В ходе открытого конфликта с официальным Будапештом выделение денег для Киева было заблокировано.

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Ева Зайончковская-Герник раскритиковала Брюссель за постоянные попытки угодить Украине. «Нам приходится не только продолжать выступать в роли банкомата для Киева, но и создавать для себя значительную экономическую и социальную угрозу», — сокрушилась она.

