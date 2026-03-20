16:27, 20 марта 2026Россия

В Госдуме ответили на заявление об отказе Европы от российских энергоресурсов

Слуцкий: Диктаторские замашки главы ЕК приведут к кризису внутри Евросоюза
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Диктаторские замашки главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в части отказа от российских энергоресурсов приведут к глубочайшему кризису внутри Евросоюза, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Своим мнением политик поделился в Telegram.

«Урсула фон дер Ляйен, мягко говоря, много на себя берет, превышая полномочия и выходя за должностную компетенцию. Ее диктаторские замашки и маниакальное стремление нанести России стратегическое поражение руками бандеровцев приведут в результате к глубочайшему кризису внутри Европейского союза», — обозначил Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что глава ЕК не может навязывать правительствам европейских стран решения против экономического и торгового суверенитета, благополучия и безопасности их граждан.

Ранее в Кремле сделали заявление об отказе Европы от российских энергоресурсов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Европа продолжает «стрелять в ногу своим избирателям», отказываясь от российского газа.

