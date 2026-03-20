20:37, 20 марта 2026Культура

В Госдуме высказались о Чаке Норрисе

Депутат Госдумы Хамитов назвал Чака Норриса символом силы и справедливости
Андрей Шеньшаков

Фото: Chris Keane / Reuters

Депутат Государственной думы России Амир Хамитов высказался о культовом американском актере Чаке Норрисе. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Хамитова, Норрис был настоящим символом справедливости, а сыгранные им персонажи всегда защищали правду.

«Я вырос на его фильмах, для моего поколения он был символом силы, справедливости и внутреннего стержня. Его герои всегда стояли на стороне правды и до конца шли к своей цели. Этот образ вышел за рамки кино», — сообщил депутат.

Также Амир отметил, что исполнитель главной роли в «Крутом Уокере» сумел стать частью мировой культуры, вплоть до народного фольклора в виде шуток и мемов.

В своем последнем посте в социальных сетях Чак Норрис заявил, что он не стареет. 10 марта звезде боевиков исполнилось 86 лет.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Желание женщин из окружения Трампа выглядеть одинаково объяснили

    По делу о расчлененном российском подростке задержали предполагаемую подстрекательницу

    Десятки трансгендеров обменялись пощечинами на глазах у туристов в Таиланде

    В Госдуме высказались о Чаке Норрисе

    Врач назвала отвращение к одному продукту признаком рака желудка

    Бывший ведущий Первого канала назвал преимущество жизни в Израиле

    Футболист Соболев рассказал о людях-паразитах в «Спартаке»

    Зеленский испугался усиления России на фронте

    МИД России прокомментировал ДТП с участием скрывшегося сотрудника консульства Германии

    Все новости
