13:33, 20 марта 2026

В Казахстане заявили о получении всех экспертиз по самолету AZAL

Бозумбаев: Все экспертизы от производителя оборудования самолета AZAL получены
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Производитель потерпевшего крушение самолета AZAL передал все результаты необходимых экспертиз. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

«Продолжается расследование. Все необходимые экспертизы от производителя оборудования, то есть GPS-трекеры, навигационное оборудование от производителя воздушного судна, получены», — подтвердил Бозумбаев.

По его словам, в соответствии с международными стандартами в ближайшие несколько месяцев Казахстан подведет итоги расследования авиакатастрофы.

Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев заявил, что отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям, несмотря на обострение, произошедшее после декабря 2024 года, когда произошло крушение самолета Embraer 190 азербайджанской компании AZAL.

