Россия
03:45, 20 марта 2026Россия

В Кремле высказались об участии России в Совете мира

Песков: Россия пока не приняла решение по участию в Совете мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия пока не определилась относительно участия в Совете мира. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями».

Он уточнил, что позиция по этому вопросу на данный момент не сформирована.

Совет мира — это международная организация, созданная по инициативе президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации в секторе Газа. Первое заседание состоялось 19 февраля в Вашингтоне. На нем обсуждалось будущее анклава. Американский лидер заявил, что рассчитывает на участие России и Китая в усилиях по оказанию помощи в этом вопросе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал странное заявление о конфликте с Ираном

    В Кремле высказались об участии России в Совете мира

    В «Вашингтоне» допустили скорое завершение карьеры Овечкиным

    Предсказаны шаги Трампа в случае поражения США в Иране

    В Еврокомиссии сделали заявление об импорте СПГ из России

    Российская тревел-блогерша описала Мексику словами «улица — это продолжение дома»

    В Китае рассказали о сокрушительном преимуществе Ирана перед США

    В России назвали причину оставить Зеленского в живых

    Хозяйку похоронного бюро приговорили к 18 годам тюрьмы за хранение трупов вместо кремации

    Женщинам с аллергией на сперму подсказали способы наслаждаться сексом

