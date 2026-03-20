В Кремле высказались об участии России в Совете мира

Россия пока не определилась относительно участия в Совете мира. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями».
Он уточнил, что позиция по этому вопросу на данный момент не сформирована.
Совет мира — это международная организация, созданная по инициативе президента США Дональда Трампа для урегулирования ситуации в секторе Газа. Первое заседание состоялось 19 февраля в Вашингтоне. На нем обсуждалось будущее анклава. Американский лидер заявил, что рассчитывает на участие России и Китая в усилиях по оказанию помощи в этом вопросе.