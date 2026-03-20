09:04, 20 марта 2026Интернет и СМИ

Москвичей предупредили о мошеннической рассылке

МВД предупредило москвичей о мошеннической рассылке от имени портала mos.ru
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аферисты делают рассылки сообщений о входе в учетную запись портала mos.ru, а после этого предлагают перезвонить якобы в техподдержку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Уточняется, что пользователь получает сообщение о входе в аккаунт через незнакомое устройство. Ему предлагается позвонить по указанному номеру. На звонок отвечают мошенники, а не представители техподдержки.

Правоохранители призывают не звонить по номерам, полученным из сообщений. Проверять данные необходимо лишь через официальные сайты и приложения, напомнили в ведомстве.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила, как не попасться на уловки автомошенников. Потенциального покупателя чаще всего «разводят» дистанционно, поэтому к звонкам и сообщениям стоит отнестись с опаской.

