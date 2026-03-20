В России опровергли информацию о приостановке услуг связи в регионах на постоянной основе

Постановление от лица ФСБ о приостановке услуг связи на постоянной основе — фейк

В соцсетях стали появляться фотографии и скриншоты фейковых документов, согласно которым ФСБ требует от операторов приостановить оказание услуг связи на постоянной основе в некоторых регионах России (Удмуртская Республика, Ростовская, Мурманская, Архангельская и Самарская области). В поддельных постановлениях говорится, что подобные меры якобы направлены на обеспечение безопасности. Известно, что такие вбросы были осуществлены путем отправки комментариев в региональные паблики ботами, а также рассылок в СМИ.

Составители данных бумаг ссылаются на Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 20.02.2026 № 33-ФЗ) «О связи». 20 февраля 2026 года президент России Владимир Путин действительно подписал закон, обязывающий операторов связи приостанавливать предоставление услуг абонентам по требованию ФСБ. Однако это может быть временной, а не постоянной мерой. Речь идет именно о приостановлении оказания услуг, а не об ограничении доступа или техническом вмешательстве иного рода. Примечательно, что в подделке отсутствует ссылка на такой нормативно-правовой акт президента РФ, которым требование органов безопасности якобы обусловлено.

20 марта Центр управления регионом Удмуртии (ЦУР) опроверг распространяемую от лица ФСБ информацию о полной остановке оказания услуг связи. В фальшивом документе говорилось, что радиотелефонная связь и интернет не будут работать в радиусе 20 километров от определенных объектов в республике. В публикациях отмечалось, что такие меры вводятся для исключения использования сотовых сетей в качестве навигационной или разведывательной базы. «В Минцифры Удмуртии ранее опровергали информацию об отключении интернета. В ведомстве отметили, что в регионе не предпринимаются меры по полной приостановке работы интернета и связи. Локально в республике мобильный интернет ограничивают для защиты стратегически важных объектов и объектов жизнеобеспечения от атак БПЛА. При этом в зонах, подпадающих под ограничения, действует белый список с сайтами и приложениями, которые продолжают функционировать», — заявили в пресс-службе ЦУР Удмуртии.

О подобных письмах от ФСБ сообщалось также в Брянской и Саратовской областях. Этот документ получили редакция РИА «Стрела» и ИА «Версия-Саратов». Электронные письма содержали сообщение о «важном информировании». Оно касалось длительной приостановки оказания услуг связи, в частности, услуг подвижной радиотелефонной связи (в том числе передача данных), услуг фиксированной связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В профильном ведомстве РИА «Стрела» подтвердили, что данное письмо является фейком. При этом было отмечено, что злоумышленники пытались сделать ставку на то, что никто не заметит обмана и распространит в массы недостоверную информацию.

Редакция ИА «Версия-Саратов» также связалась с пресс-службой регионального управления ФСБ. Там сообщили, что данное письмо является подделкой.

Среди официально опубликованных правовых актов данных документов нет. Кроме того, фальсификацию выдают ошибки в оформлении, несостыковки и некорректные формулировки. На одной из бумаг (Мурманская область) прослеживается низкое качество печати и электронной подписи в попытке скрыть признаки обработки в графическом редакторе.

В преамбуле документа (Ростовская область) встречается не характерное для словарного аппарата ФСБ России словосочетание «в целях обеспечения постоянной защиты государственной безопасности». Вероятно, авторы подделки перепутали и смешали понятия «защита государственной тайны» и «обеспечение государственной безопасности», относящиеся к функционалу ФСБ.

Кроме того, странным выглядит перечисление объектов Минобороны и ФСБ, над которыми требуется исключить покрытие связи (пункт 2, Удмуртская Республика). Во-первых, непонятен смысл расшифровки таких объектов перед коммерческими структурами, во-вторых, коммерческие структуры не обязаны знать их месторасположение, чтобы понимать, какие базовые станции необходимо отключить. В этом же пункте прослеживается не соответствующее ГОСТу использование «точек» для составления списка. В документации госорганов используется дефис.

В документе же якобы от управления ФСБ по Ростовской области отсутствует дата и странно прописан номер приказа. А подделки по Самарской и Саратовской областям имеют одинаковую нумерацию. В фейковых бумагах по Мурманской и Архангельской областям нет почтового домена (пропущен @). Кроме того, во всех документах указаны недостоверные адреса электронной почты, использующие домен @mail.ru, а не официальный домен @fsb.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».