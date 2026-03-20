Сенатор Никонорова: ЕС понимает невозможность вернуть новые регионы России

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о возможной необходимости признать де-факто территориальные уступки со стороны Украины в пользу России свидетельствует о том, что Евросоюз (ЕС) начинает понимать, что Киев не сможет вернуть утраченные территории силовым путем. Такую точку зрения высказала сенатор от ДНР Наталья Никонорова в разговоре с РИА Новости.

Она отметила, что заявление финского лидера «интересно формой и временем его подачи», при этом подчеркнув, что территориальный вопрос уже давно решен, а новые регионы являются неотъемлемой частью России.

«Это характерный для европейской дипломатии маневр, попытка сохранить лицо перед внутренней аудиторией. (...) Финский президент фактически предложил европейским элитам лингвистическую ширму, то есть публично продолжать говорить одно, а в практической плоскости делать другое», — считает Никонорова.

Ранее Стубб заявил, что Евросоюзу на фоне изменений мирового порядка необходима «большая гибкость как во внешней, так и во внутренней политике». По его словам, «Европа никогда не признает, что возможные уступки территорий Украины России являются юридически или в принципе (де-юре) частью России, но на практике дело может обстоять иначе».