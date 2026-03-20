В России предупредили о последствиях отправки ядерного оружия Украине

Россия будет обязана нанести удар по стране, которая передаст ядерное оружие Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС.
Он отметил, что отправка такого вооружения Киеву станет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия и представлять угрозу для России. «Значит, мы обязаны будем нанести удар по той стране, которая пошла на такой безрассудный шаг», — сказал парламентарий.
По его словам, то, что европейские политики рассматривают подобную возможность, говорит об их растерянности, некомпетентности, непонимании текущей ситуации и полной оторванности от интересов своих стран и граждан.
В конце февраля стало известно, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.