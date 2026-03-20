В России предупредили о последствиях отправки ядерного оружия Украине

Картаполов: РФ будет обязана ударить по передавшей Киеву ядерное оружие стране

Россия будет обязана нанести удар по стране, которая передаст ядерное оружие Украине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС.

Он отметил, что отправка такого вооружения Киеву станет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия и представлять угрозу для России. «Значит, мы обязаны будем нанести удар по той стране, которая пошла на такой безрассудный шаг», — сказал парламентарий.

По его словам, то, что европейские политики рассматривают подобную возможность, говорит об их растерянности, некомпетентности, непонимании текущей ситуации и полной оторванности от интересов своих стран и граждан.

В конце февраля стало известно, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

