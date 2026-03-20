07:18, 20 марта 2026Россия

В России раскрыли будущее Зеленского

Шеремет: Зеленский рано или поздно понесет заслуженное наказание
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Владимира Зеленского и его подельников с Запада может ожидать лишь судьба, подобная судьбе американского финансиста Джеффри Эпштейна. Такое мнение ТАСС выразил депутат Государственной Думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он заявил, что Зеленский — неадекватный человек, но еще и нелегитимный, с ним бессмысленно вести диалог. «Я считаю, что это преступник, военный преступник, который рано или поздно понесет заслуженное наказание. А все, кто вокруг, станут в роли Эпштейна своеобразного. (...) Все эти коррупционные схемы, они выведут на конечных, скажем, бенефициаров, которые сидят и в Англии, и в ЕС», — высказался Шеремет.

По мнению депутата, переговоры следует вести не с Киевом, а с Западом, с центром «принятия решений».

Ранее глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Зеленский необходим России живым, чтобы его можно было судить за преступления против народов Украины и РФ.

