03:09, 20 марта 2026Россия

В России назвали причину оставить Зеленского в живых

Марина Совина
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить за преступления против народов Украины и России. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что есть и другие причины, по которым Зеленский не становится военной целью. Картаполов пояснил, что де-юре Зеленский нелегитимен, но де-факто он продолжает управлять остатками страны, поэтому он будет будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение.

Помимо этого, парламентарий указал, что рано или поздно в Европе озаботятся тем, куда уходили их деньги. Такие европейские лидеры, как канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, не являются вечными, и скоро они «уйдут на свалку истории», а на их место придут те, кто привлечет политика к ответственности. Зеленский понадобится для того, чтобы рассказать, «кого и как он подкупал», и «сколько он кому денег давал», заключил Картаполов.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал прием Владимира Зеленского во время его встречи с Эммануэлем Макроном. Политик выразил мнение, что Зеленский прибыл в Париж за деньгами.

