02:45, 20 марта 2026Мир

В США решили увековечить Трампа

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американская комиссия по изящным искусствам утвердила выпуск памятной золотой монеты, на которую будет нанесен портрет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом узнали журналисты РИА Новости, пообщавшись с представителями федерального ведомства.

По данным организации, в четверг члены комиссии единогласно проголосовали за дизайн новой 24-каратной монеты из золота. На аверс хотят нанести изображение главы Белого дома, опирающегося на стол в Овальном кабинете. Кулаки президента при этом будут сжаты.

Кроме Трампа, на аверсе разместят традиционную надпись Liberty («Свобода»), а также мастера нанесут памятные даты 1776-2026. Они ознаменуют 250-летие независимости страны. На нижнюю часть диска планируют поместить национальный девиз "In God We Trust" («Мы верим в Бога»). Обратную сторону украсит ключевой символ американского государства — белоголовый орел.

О планах по выпуску коллекционных монет с изображением лидера США стало известно в октябре прошлого года. Тогда отмечалось, что казначейство США рассматривает такую возможность, но по финальному дизайну пока решение не приняли.

    Последние новости

    Трамп сделал странное заявление о конфликте с Ираном

    В Китае рассказали о сокрушительном преимуществе Ирана перед США

    В России назвали причину оставить Зеленского в живых

    Хозяйку похоронного бюро приговорили к 18 годам тюрьмы за хранение трупов вместо кремации

    Женщинам с аллергией на сперму подсказали способы наслаждаться сексом

    На Западе задали неудобный вопрос о Зеленском после провала кредита ЕС

    Власти США предупреждали о провале операции в Иране

    В США решили увековечить Трампа

    Московский манул Тимофей остался без невесты из Польши

    В США сообщили об ускоренной отправке военных на Ближний Восток

    Все новости
