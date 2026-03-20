В США решили увековечить Трампа

Американская комиссия по изящным искусствам утвердила выпуск памятной золотой монеты, на которую будет нанесен портрет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом узнали журналисты РИА Новости, пообщавшись с представителями федерального ведомства.
По данным организации, в четверг члены комиссии единогласно проголосовали за дизайн новой 24-каратной монеты из золота. На аверс хотят нанести изображение главы Белого дома, опирающегося на стол в Овальном кабинете. Кулаки президента при этом будут сжаты.
Кроме Трампа, на аверсе разместят традиционную надпись Liberty («Свобода»), а также мастера нанесут памятные даты 1776-2026. Они ознаменуют 250-летие независимости страны. На нижнюю часть диска планируют поместить национальный девиз "In God We Trust" («Мы верим в Бога»). Обратную сторону украсит ключевой символ американского государства — белоголовый орел.
О планах по выпуску коллекционных монет с изображением лидера США стало известно в октябре прошлого года. Тогда отмечалось, что казначейство США рассматривает такую возможность, но по финальному дизайну пока решение не приняли.