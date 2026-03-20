16:02, 20 марта 2026Экономика

В ЦБ высказались об автоматическом снижении ключевой ставки

Набиуллина: Автоматического снижения ключевой ставки не будет
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Автоматического снижения ключевой ставки в России не будет. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляцию которой выложил Telegram-канал регулятора.

На заседании совета директоров 20 марта ЦБ принял решение в седьмой раз подряд смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) и понизить ключевую ставку с 15,5 до 15 процентов годовых. Таким образом регулятор продолжил цикл смягчения, начатый летом 2025 года. В последний раз на таком уровне ставка находилась в декабре 2023 года, после чего ее подняли до 16 процентов. Годом ранее в марте показатель оставался на рекордном уровне 21 процент.

Несмотря на то что текущие показатели роста цен и инфляционных ожиданий позволили снизить ставку до 15 процентов, значительно выросла и неопределенность. Для анализа ситуации может потребоваться время, поэтому автоматического снижения ключевой ставки не будет, высказалась Набиуллина.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, где будет рассматриваться вопрос об уровне ставки, запланировано на 24 апреля.

В марте у россиян выросли как инфляционные ожидания, так и наблюдаемая инфляция, причем рост зафиксирован как у граждан со сбережениями, так и без них. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений Росстата и других ведомств о замедлении роста цен.

