В зоне СВО заявили об угрозе изъятия купленных на донаты россиян автомобилей для бойцов

Mash: В зоне СВО заявили об угрозе изъятия купленных на донаты машин для бойцов

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине заявили об угрозе изъятия купленных на донаты россиян автомобилей для бойцов. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным канала, военная полиция якобы не пропускает гражданские машины, предназначенные российским штурмовикам, и грозит их изъятием в зоне СВО.

В беседе с Mash военнослужащие пожаловались, что доставить технику на гражданских номерах сейчас практически не представляется возможным. С такими проблемами столкнулись бойцы и волонтеры на красноармейском и херсонском направлениях.

Российские бойцы связали сложности с провозом с тем, что машины не стоят на учете в Военной автомобильной инспекции (ВАИ), а также с опасениями, что на гражданских машинах якобы кто-то может самовольно покинуть расположение.

Военнослужащие обратили внимание на то, что четких законодательных правил для такого транспорта на сегодняшний день нет, при этом минимум треть транспорта на фронте — обычные машины с гражданскими номерами, на которых развозят боеприпасы, еду и личный состав.

Ранее в Екатеринбурге предложили отправлять на СВО брошенные на улицах города машины жителей. Речь шла об автомобилях, которые годами стоят на одних и тех же местах, и не используются по назначению.