Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:51, 20 марта 2026Россия

В зоне СВО заявили об угрозе изъятия купленных на донаты россиян автомобилей для бойцов

Mash: В зоне СВО заявили об угрозе изъятия купленных на донаты машин для бойцов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине заявили об угрозе изъятия купленных на донаты россиян автомобилей для бойцов. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным канала, военная полиция якобы не пропускает гражданские машины, предназначенные российским штурмовикам, и грозит их изъятием в зоне СВО.

В беседе с Mash военнослужащие пожаловались, что доставить технику на гражданских номерах сейчас практически не представляется возможным. С такими проблемами столкнулись бойцы и волонтеры на красноармейском и херсонском направлениях.

Российские бойцы связали сложности с провозом с тем, что машины не стоят на учете в Военной автомобильной инспекции (ВАИ), а также с опасениями, что на гражданских машинах якобы кто-то может самовольно покинуть расположение.

Военнослужащие обратили внимание на то, что четких законодательных правил для такого транспорта на сегодняшний день нет, при этом минимум треть транспорта на фронте — обычные машины с гражданскими номерами, на которых развозят боеприпасы, еду и личный состав.

Ранее в Екатеринбурге предложили отправлять на СВО брошенные на улицах города машины жителей. Речь шла об автомобилях, которые годами стоят на одних и тех же местах, и не используются по назначению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok