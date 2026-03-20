Войну с Ираном сочли угрозой для мирового продовольственного рынка

«Ведомости»: Мировые цены на удобрения быстро вырастут на фоне газового кризиса

Масштабные перебои с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока из-за войны в Иране уже привели к стремительному росту цен на газ, что, в свою очередь, может подтолкнуть стоимость удобрений вверх. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

Временная приостановка добычи газа в Катаре вкупе с фактически полным прекращением судоходства в заблокированном Ираном Ормузском проливе привели к стремительному росту цен на газ в Европе. В четверг, 19 марта, стоимость природного газа на крупнейшем региональном хабе TTF достигла максимума с конца 2022 года, поднявшись до 850 долларов за тысячу кубометров.

Газовый кризис негативным образом сказался на поставках удобрений. Через Ормузский пролив до недавнего времени проходила треть мирового экспорта. На долю Ирана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), пояснил директор по исследованиям Института экономики и финансов (ИЭФ) Александр Белогорьев, приходилось 35 процентов глобального экспорта карбамида и 32 процента — аммиака.

Затяжная блокада важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, отмечают эксперты, может привести к резкому росту цен на ключевые виды удобрений. Недавние воздушные атаки Ирана на СПГ-заводы в Катаре и ракетный удар США по гигантскому нефтегазовому месторождению «Северное/Южный Парс», отмечает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов, рискует еще в большей степени ограничить мировое предложение этого вида топлива, что ударит по производителям удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Увеличение затрат аграриев, в свою очередь, приведет к подорожанию ряда продуктов питания.

Напряженная ситуация на рынках удобрений приведет к негативным последствиям для глобального продовольственного рынка. Удобрения активно используются аграриями для выращивания различных видов растений. Резкий рост цен, по оценке заместителя исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Карла Скау, может привести к недоеданию до 45 миллионов человек в мире в дополнение к уже голодающим 318 миллионам.