Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
13:16, 20 марта 2026

ВСУ прибыли обучать военных в США и назвали их работу бездумной

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетИранские беспилотники:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Приехавшие на Ближний Восток украинские военные описали словом «бездумно» работу США и их союзников. Об этом пишет The Times.

«Часто они [США и их союзники] вели огонь бездумно/ (...) Они использовали ракеты СМ-6 — с корабля, очень хорошая противоракетная ракета. Эта ракета стоит около 6 миллионов долларов, а они использовали ее, чтобы сбить самолет "Шахед", стоимость которого составляла 70 000 долларов», — рассказал украинский офицер.

По его словам, иранские беспилотники смогли нанести США ущерб на миллиарды долларов, включая радары систем ПВО и раннего предупреждения. Помимо этого, он добавил, что страны Персидского залива выпускали до восьми ракет-перехватчиков Patriot, стоимость которых составляет 3 миллиона долларов, по одной цели.

