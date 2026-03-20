Приехавшие на Ближний Восток офицеры ВСУ словом «бездумно» описали работу США

Приехавшие на Ближний Восток украинские военные описали словом «бездумно» работу США и их союзников. Об этом пишет The Times.

«Часто они [США и их союзники] вели огонь бездумно/ (...) Они использовали ракеты СМ-6 — с корабля, очень хорошая противоракетная ракета. Эта ракета стоит около 6 миллионов долларов, а они использовали ее, чтобы сбить самолет "Шахед", стоимость которого составляла 70 000 долларов», — рассказал украинский офицер.

По его словам, иранские беспилотники смогли нанести США ущерб на миллиарды долларов, включая радары систем ПВО и раннего предупреждения. Помимо этого, он добавил, что страны Персидского залива выпускали до восьми ракет-перехватчиков Patriot, стоимость которых составляет 3 миллиона долларов, по одной цели.