Заготовивший бомбу для администрации Мариуполя назвал себя на видео расходным материалом

ФСБ показала видео с жителем Мариуполя, готовившим теракт в администрации города

Житель Мариуполя, готовивший теракт в администрации города, признал вину и рассказал об обстоятельствах своей вербовки украинской спецслужбой. Об этом мужчина рассказал на оперативном видео, опубликованном информационной службой «Вести».

На кадрах виден мужчина, вынимающий сверток из проема в стене. Далее показано, как он идет по улице и его хватают силовики. Он рассказал, что в мессенджере на него вышли представители украинской спецслужбы, по их поручению он успешно выполнил несколько заданий, после чего ему сказали готовить подрыв администрации Мариуполя. Он забрал из тайника взрывчатку и по инструкции от куратора собрал бомбу. По его словам, он понял, что украинские спецслужбы использовали его как «расходный материал». «Исходя из объемов взрывчатого вещества, я должен был там погибнуть вместе со всеми», — признал задержанный.

Мужчина призвал «не вестись на удочки».

У 52-летнего обвиняемого изъяли самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 3500 граммов с поражающими элементами, электродетонатором и пультом дистанционного управления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям: покушение на совершение теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ. Правоохранительные органы устанавливают его сообщников.