10:44, 20 марта 2026

Заготовивший бомбу для администрации Мариуполя назвал себя на видео расходным материалом

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Житель Мариуполя, готовивший теракт в администрации города, признал вину и рассказал об обстоятельствах своей вербовки украинской спецслужбой. Об этом мужчина рассказал на оперативном видео, опубликованном информационной службой «Вести».

На кадрах виден мужчина, вынимающий сверток из проема в стене. Далее показано, как он идет по улице и его хватают силовики. Он рассказал, что в мессенджере на него вышли представители украинской спецслужбы, по их поручению он успешно выполнил несколько заданий, после чего ему сказали готовить подрыв администрации Мариуполя. Он забрал из тайника взрывчатку и по инструкции от куратора собрал бомбу. По его словам, он понял, что украинские спецслужбы использовали его как «расходный материал». «Исходя из объемов взрывчатого вещества, я должен был там погибнуть вместе со всеми», — признал задержанный.

Мужчина призвал «не вестись на удочки».

У 52-летнего обвиняемого изъяли самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 3500 граммов с поражающими элементами, электродетонатором и пультом дистанционного управления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям: покушение на совершение теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ. Правоохранительные органы устанавливают его сообщников.

    Последние новости

    Орбан выдвинул требование к ЕС по кредиту Украине

    Российская девятиклассница продавала интимные видео и оказалась в реанимации

    Один из крупных запасов нефти стал быстро таять

    Внимательность тренера спасла любителю спорта жизнь

    В Госдуме предложили штрафовать за травлю решивших сделать аборт россиянок

    Александра Бортич снялась без макияжа в постели

    Москвичка выиграла миллионы рублей благодаря лавровому листу

    В России стартовали продажи нового кроссовера Belgee

    Политолог оценил вероятность раскола между США и Израилем

    Россиянка пойдет под суд за перевод денег пять лет назад

    Все новости
