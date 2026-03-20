18:48, 20 марта 2026

Защита блогера Маркаряна обжаловала его приговор

Защита блогера Маркаряна обжаловала его приговор по делу о реабилитации нацизма
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В Москве защита блогера Арсена Маркаряна обжаловала его приговор по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

Там рассказали, что 19 марта в суд поступила апелляционная жалоба от защитника Маркаряна, осужденного на 4,5 года за реабилитацию нацизма.

Ранее сообщалось, что на одном из видеохостингов блогер разместил запись, которая содержала информацию об оскорблении защитников Отечества. В ролике демонстрируется «презрительно-негативное отношение к памяти о А.М. Матросове как защитнике Отечества и его подвиге», утверждало обвинение.

