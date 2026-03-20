Защита блогера Маркаряна обжаловала его приговор по делу о реабилитации нацизма

В Москве защита блогера Арсена Маркаряна обжаловала его приговор по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.

Там рассказали, что 19 марта в суд поступила апелляционная жалоба от защитника Маркаряна, осужденного на 4,5 года за реабилитацию нацизма.

Ранее сообщалось, что на одном из видеохостингов блогер разместил запись, которая содержала информацию об оскорблении защитников Отечества. В ролике демонстрируется «презрительно-негативное отношение к памяти о А.М. Матросове как защитнике Отечества и его подвиге», утверждало обвинение.