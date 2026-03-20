18:16, 20 марта 2026Силовые структуры

Защита расправившегося с москвичкой футболиста раскрыла свои планы

Защита убившего москвичку футболиста Секача хочет добиться более мягкой статьи
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защита расправившегося с москвичкой 20-летнего футболиста Даниила Секача планирует добиваться для него более мягкой статьи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, адвокат планирует добиваться для Секача статьи 107 УК РФ («Убийство в состоянии аффекта»). По его словам, молодой человек совершил преступление под влиянием мошенников, которые угрожали ему и его семье расправой и сроком.

Ранее сообщалось, что за расправу над московской предпринимательницей Секачу грозит до пожизненного лишения свободы.

