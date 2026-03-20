Зеленский испугался усиления России на фронте

Зеленский: Снятие санкций усилит возможности России на фронте

Россия может добиться усиления своих позиций на фронте. Об этом обеспокоился президент Украины Владимир Зеленский и написал в своем Telegram-канале.

«Снятие Америкой санкций с российской энергетики несет риски. Это увеличивает доходы России и, соответственно, увеличивает российские возможности на фронте. Это опасно», — написал Зеленский.

По его словам, по этой причине Киеву необходимо продолжение диалога с американской стороной.

Ранее он заявил, что Украина готова подписать соглашение о БПЛА с США при готовности президента Дональда Трампа. По его словам, соглашение предусматривает продажу Украиной различных типов БПЛА США в обмен на технологии и опыт.