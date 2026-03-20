Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:24, 20 марта 2026

Зеленский испугался усиления России на фронте

Зеленский: Снятие санкций усилит возможности России на фронте
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Россия может добиться усиления своих позиций на фронте. Об этом обеспокоился президент Украины Владимир Зеленский и написал в своем Telegram-канале.

«Снятие Америкой санкций с российской энергетики несет риски. Это увеличивает доходы России и, соответственно, увеличивает российские возможности на фронте. Это опасно», — написал Зеленский.

По его словам, по этой причине Киеву необходимо продолжение диалога с американской стороной.

Ранее он заявил, что Украина готова подписать соглашение о БПЛА с США при готовности президента Дональда Трампа. По его словам, соглашение предусматривает продажу Украиной различных типов БПЛА США в обмен на технологии и опыт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Зеленский испугался усиления России на фронте

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok