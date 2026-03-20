Зеленский высказался об ударах ВСУ по российским нефтебазам

Зеленский: Украина не прекратила удары по российским нефтебазам

Украина не прекратила удары по российским нефтебазам. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Изменения тренда нет. (...) И мы идем по нашей программе», — высказался он в ответ на вопрос журналистов об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории нефтебазы в Лабинске Краснодарского края. После атаки беспилотным летательным аппаратом начался пожар.

Ранее о взрывах в небе сообщали жители Ярославля. Кроме того, губернатор Севастополя сообщал об уничтожении двух воздушных целей в небе над городом.

