Зеленский высказался об ударах ВСУ по российским нефтебазам

Украина не прекратила удары по российским нефтебазам. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.
«Изменения тренда нет. (...) И мы идем по нашей программе», — высказался он в ответ на вопрос журналистов об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории нефтебазы в Лабинске Краснодарского края. После атаки беспилотным летательным аппаратом начался пожар.
Ранее о взрывах в небе сообщали жители Ярославля. Кроме того, губернатор Севастополя сообщал об уничтожении двух воздушных целей в небе над городом.