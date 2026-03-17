Стало известно о смерти трех человек на российском нефтеперерабатывающем заводе

Стало известно о смерти трех человек на Новокуйбышевском НПЗ

Стало известно о смерти трех человек на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, рабочие скончались во время испытания гидросетей. Три тела обнаружили в камере колодца на территории предприятия.

Каких-либо других подробностей произошедшего на данный момент нет, обстоятельства выясняются.

Ранее в Лабинске Краснодарского края после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины начался пожар на территории нефтебазы. По предварительным данным, пострадавших нет.