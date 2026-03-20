Зеленский захотел доступ к мессенджеру MAX

Зеленский заявил о желании получить доступ к мессенджеру MAX

Украина доберется до мессенджера MAX. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Откровенно говоря, мы тоже работаем через Telegram в России. Сейчас с ограничением Telegram в России, конечно, будет сложнее передавать сигналы обществу, но тем не менее у меня был доклад об их новой сети Max. Мы тоже доберемся до MAX», — захотел он получить доступ к мессенджеру.

17 марта появилась информация о блокировке Telegram на 80 процентов. В некоторых регионах эта цифра достигла приблизилась к 90.

В феврале стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Уточнялось, что платформа не исполняет российские законы.