Зеленский заявил об одном военном запросе от США

Зеленский: Украина получила запрос от США об экспертной поддержке военных

Украина получила от США запрос об экспертной поддержке американских военных на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Он сообщил, что об этом стало известно из доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. По словам украинского лидера, Киев сотрудничает с пятью государствами по противодействию иранским дронам.

«Предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны об экспертной поддержке для их военных», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что Украина вместе с тем прорабатывает запросы стран Европы, чьи силы базируются в регионе.