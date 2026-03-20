06:02, 20 марта 2026

Женщина прослыла среди родни психопаткой из-за доброты своего мужа

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Garvit__dua пожаловалась на брата своего мужа, который взял машину ее супруга. Из-за поступка, который совершила женщина, когда узнала об этом, родственники теперь считают ее психопаткой.

«У нас с мужем общий бюджет, но машины разные. Моя — развалюха, а у него — отличный пикап, который он купил в прошлом году до того, как его уволили. Сейчас я единственная, кто работает и платит взносы за этот пикап», — объяснила ситуацию автор.

В минувшие выходные муж сказал, что поедет на мойку, однако обратно вернулся лишь спустя несколько часов, причем его подвез товарищ. В ответ на немой вопрос мужчина объяснил, что на несколько недель одолжил машину своему младшему брату, которого женщина охарактеризовала фразой «сущий кошмар».

«Я была в ярости, потому что я плачу за пикап, а у его брата даже нет прав. Я сказала ему немедленно забрать машину, но он отказался. Тогда я позвонила в полицию и заявила о краже машины. Через два дня пикап нашли в канаве, полностью разбитым. Его брата арестовали за вождение без прав и кражу машины. Теперь мой муж собирает вещи, утверждая, что я разрушила жизнь его брата из-за куска металла, а вся его семья называет меня психопаткой», — заключила женщина.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как не пустила брата своего супруга в туалет из-за его омерзительной привычки. По ее словам, он крайне неряшливо ведет себя в уборной, которую за ним приходиться мыть.

