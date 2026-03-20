Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:53, 20 марта 2026

Женщина узнала пароль от криптокошелька мужа и похитила биткоины на 15 миллиардов рублей

Олег Парамонов
Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

Высокий суд Англии и Уэльса на прошлой неделе разрешил рассмотреть иск жителя Великобритании, который обвинил жену в краже более чем 2323 биткоинов (15 миллиардов рублей). Об этом сообщает издание CoinDesk.

Истец, которого зовут Пин Фай Юэнь, утверждал, что его жена Фань Юн Ли с помощью камеры видеонаблюдения узнала пароль от его аппаратного криптокошелька. В августе 2023 года она якобы вывела со счета мужа 2323 биткоина без его разрешения. В то время эта криптовалюта стоила около пяти миллиардов рублей. С тех пор ее стоимость возросла почти втрое.

Когда мужчина обнаружил, что Ли похитила его биткоины, он избил ее. В 2024 году ему пришлось признать себя виновным в нанесении телесных повреждений. С тех пор он пытался привлечь женщину к ответственности и обвинял ее в неправомерном завладении имуществом. В ответ та призывала отклонить иск, поскольку в английском праве неправомерное завладение имуществом не распространяется на цифровые объекты вроде криптовалюты.

Судья согласился с доводами Ли и признал, что произошедшее нельзя назвать неправомерным завладением имуществом. Однако он не стал отклонять иск и постановил, что дело может быть рассмотрено на иных основаниях.

Ранее сообщалось, что наркодилер из Ирландии лишился шести тысяч биткоинов после того, как уборщица выбросила коды доступа от его биткоин-кошельков. Доступ к деньгам был утрачен навсегда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не сдержал своего слова». На премьера Венгрии обрушились с резкой критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

    Волочкова рассказала о поддержке от уехавшей из России Пугачевой

    В Госдуме объяснили законопроект о защите россиян за границей с помощью армии

    В Crimson Desert заметили толстых котов

    Голикова предупредила об угрозе эпидемии

    Российский турист описал День тишины на Бали словами «ели с телефонными фонариками»

    В России резко подешевели новые отечественные электромобили

    Умерла жена Олега Басилашвили

    Немецкий дипломат сбил курьера в российском городе и скрылся с места ДТП

    Женщина узнала пароль от криптокошелька мужа и похитила биткоины на 15 миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok