Женщина узнала пароль от криптокошелька мужа и похитила биткоины на 15 миллиардов рублей

В Великобритании женщина похитила у мужа биткоины на 15 миллиардов рублей

Высокий суд Англии и Уэльса на прошлой неделе разрешил рассмотреть иск жителя Великобритании, который обвинил жену в краже более чем 2323 биткоинов (15 миллиардов рублей). Об этом сообщает издание CoinDesk.

Истец, которого зовут Пин Фай Юэнь, утверждал, что его жена Фань Юн Ли с помощью камеры видеонаблюдения узнала пароль от его аппаратного криптокошелька. В августе 2023 года она якобы вывела со счета мужа 2323 биткоина без его разрешения. В то время эта криптовалюта стоила около пяти миллиардов рублей. С тех пор ее стоимость возросла почти втрое.

Когда мужчина обнаружил, что Ли похитила его биткоины, он избил ее. В 2024 году ему пришлось признать себя виновным в нанесении телесных повреждений. С тех пор он пытался привлечь женщину к ответственности и обвинял ее в неправомерном завладении имуществом. В ответ та призывала отклонить иск, поскольку в английском праве неправомерное завладение имуществом не распространяется на цифровые объекты вроде криптовалюты.

Судья согласился с доводами Ли и признал, что произошедшее нельзя назвать неправомерным завладением имуществом. Однако он не стал отклонять иск и постановил, что дело может быть рассмотрено на иных основаниях.

Ранее сообщалось, что наркодилер из Ирландии лишился шести тысяч биткоинов после того, как уборщица выбросила коды доступа от его биткоин-кошельков. Доступ к деньгам был утрачен навсегда.