Россия
00:05, 21 марта 2026Россия

21 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова (редактор)
СюжетВзрыв в Курске

Фото: Zakir Hossain Chowdhury / Globallookpress.com

21 марта люди вспоминают о том, что поэзия — это не просто рифмованные строчки, а также о том, как вера может спасти даже в самых непростых условиях. «Лента.ру» рассказывает, какие праздники отмечают в этот день в России и мире, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из знаменитых людей родился 21 марта.

Праздники в мире

Всемирный день поэзии

С 1999 года по решению ООН мир отмечает День поэзии. В этом виде искусства организация увидела глубокий смысл: при помощи стихов вся планета может говорить на одном языке, добиваясь взаимопонимания. Язык поэзии — это один из языков мирной жизни, поэтому его так ценят.

Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости

Всемирный день людей с синдромом Дауна

А с 2005 года 21 марта стало также Всемирным днем людей с синдромом Дауна. Этот генетический недуг проявляется относительно часто: его определяют примерно у одного ребенка из тысячи еще в утробе матери.

Всемирный день людей с синдромом Дауна призван напомнить здоровым людям о том, как таким пациентам важно иметь доступ к качественной медицине и доступной среде, чтобы жить полной жизнью.

Какие еще праздники отмечают в мире 21 марта

  • Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
  • Международный день леса
  • Международный день кукольника
  • Всемирный день домашнего хозяйства

Какой церковный праздник 21 марта

День иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы

21 марта православные христиане вспоминают чудесное спасение иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы, которую в 1898 году пытались взорвать вместе с собором Знаменского монастыря в Курске местные революционеры.

Согласно истории, взрыв прозвучал глубокой ночью. Священнослужители сразу же прибежали на место и увидели, что все вокруг разрушено. Икона, которой на тот момент было уже больше пяти веков, осталась цела и невредима, пострадало лишь стекло, за которым она находилась.

День памяти преподобного Феофилакта исповедника

Также православные вспоминают 21 марта святого Феофилакта, который в IX веке был епископом Никомидийским (Никомидия — город в Малой Азии, сейчас это территория Турцииприм. «Ленты.ру»). Феофилакт, будучи борцом за правду и веру, предсказал, что вскоре падет власть императора Льва Армянина. За такие речи епископа на 30 лет сослали в крепость Стровиль.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 марта

  • День памяти преподобного Лазаря Муромского
  • День памяти преподобного Афанасия Мурманского

Приметы на 21 марта

  • Если зацвела верба — ждать скорого тепла.
  • Облака в небе высокие и плывут быстро — скоро установится хорошая погода.
  • Если с утра густой туман — будут заморозки.

Кто родился 21 марта

Фото: РИА Новости

Александр Вертинский (1889 — 1957)

21 марта 1889 года в Киеве на свет появился Александр Вертинский — один из культовых актеров начала XX века, поэт и певец. Помимо ролей в театре и кино, прославился романсами, которые сам писал и исполнял (например, «Ваши пальцы пахнут ладаном», «За кулисами»). Много жил за границей, дружил с актрисой Марлен Дитрих и оперным певцом Федором Шаляпиным. Вертинского не стало в 1957 году, ему было 68 лет.

Фото: Георгий Петрусов / РИА Новости

Леонид Утесов (1895 — 1982)

Отец советской эстрады Леонид Утесов родился 21 марта 1895 года в Одессе. Настоящее имя этого актера и певца — Лазарь Вайсбейн. В детстве он мечтал стать пожарным, но в юности поступил на службу в бродячий цирк, где стал акробатом. А вскоре основал джаз-банд, который получил большую популярность в Советском Союзе.

До сих пор люди поют его песни — «У Черного моря», «Дорогие мои москвичи», «Все хорошо, прекрасная маркиза», «Сердце, тебе не хочется покоя». Одним из поклонников Утесова был Иосиф Сталин.

Кто еще родился 21 марта

