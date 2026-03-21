21 марта люди вспоминают о том, что поэзия — это не просто рифмованные строчки, а также о том, как вера может спасти даже в самых непростых условиях. «Лента.ру» рассказывает, какие праздники отмечают в этот день в России и мире, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из знаменитых людей родился 21 марта.
Праздники в мире
Всемирный день поэзии
С 1999 года по решению ООН мир отмечает День поэзии. В этом виде искусства организация увидела глубокий смысл: при помощи стихов вся планета может говорить на одном языке, добиваясь взаимопонимания. Язык поэзии — это один из языков мирной жизни, поэтому его так ценят.
Всемирный день людей с синдромом Дауна
А с 2005 года 21 марта стало также Всемирным днем людей с синдромом Дауна. Этот генетический недуг проявляется относительно часто: его определяют примерно у одного ребенка из тысячи еще в утробе матери.
Всемирный день людей с синдромом Дауна призван напомнить здоровым людям о том, как таким пациентам важно иметь доступ к качественной медицине и доступной среде, чтобы жить полной жизнью.
Какие еще праздники отмечают в мире 21 марта
- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
- Международный день леса
- Международный день кукольника
- Всемирный день домашнего хозяйства
Какой церковный праздник 21 марта
День иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы
21 марта православные христиане вспоминают чудесное спасение иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы, которую в 1898 году пытались взорвать вместе с собором Знаменского монастыря в Курске местные революционеры.
Согласно истории, взрыв прозвучал глубокой ночью. Священнослужители сразу же прибежали на место и увидели, что все вокруг разрушено. Икона, которой на тот момент было уже больше пяти веков, осталась цела и невредима, пострадало лишь стекло, за которым она находилась.
День памяти преподобного Феофилакта исповедника
Также православные вспоминают 21 марта святого Феофилакта, который в IX веке был епископом Никомидийским (Никомидия — город в Малой Азии, сейчас это территория Турции — прим. «Ленты.ру»). Феофилакт, будучи борцом за правду и веру, предсказал, что вскоре падет власть императора Льва Армянина. За такие речи епископа на 30 лет сослали в крепость Стровиль.
Какие еще церковные праздники отмечают 21 марта
- День памяти преподобного Лазаря Муромского
- День памяти преподобного Афанасия Мурманского
Приметы на 21 марта
- Если зацвела верба — ждать скорого тепла.
- Облака в небе высокие и плывут быстро — скоро установится хорошая погода.
- Если с утра густой туман — будут заморозки.
Кто родился 21 марта
Александр Вертинский (1889 — 1957)
21 марта 1889 года в Киеве на свет появился Александр Вертинский — один из культовых актеров начала XX века, поэт и певец. Помимо ролей в театре и кино, прославился романсами, которые сам писал и исполнял (например, «Ваши пальцы пахнут ладаном», «За кулисами»). Много жил за границей, дружил с актрисой Марлен Дитрих и оперным певцом Федором Шаляпиным. Вертинского не стало в 1957 году, ему было 68 лет.
Леонид Утесов (1895 — 1982)
Отец советской эстрады Леонид Утесов родился 21 марта 1895 года в Одессе. Настоящее имя этого актера и певца — Лазарь Вайсбейн. В детстве он мечтал стать пожарным, но в юности поступил на службу в бродячий цирк, где стал акробатом. А вскоре основал джаз-банд, который получил большую популярность в Советском Союзе.
До сих пор люди поют его песни — «У Черного моря», «Дорогие мои москвичи», «Все хорошо, прекрасная маркиза», «Сердце, тебе не хочется покоя». Одним из поклонников Утесова был Иосиф Сталин.
Кто еще родился 21 марта
- Гэри Олдмен (68 лет) — английский актер, исполнитель роли Сириуса Блэка в фильмах о Гарри Поттере
- Тимоти Далтон (80 лет) — английский актер, исполнитель роли Джеймса Бонда
- Андрей Бедняков (39 лет) — украинский актер, ведущий шоу «Орел и решка»
- Сергей Лавров (76 лет) — министр иностранных дел России
- Модест Мусоргский (1839-1881) — русский композитор