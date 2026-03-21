21 марта люди вспоминают о том, что поэзия — это не просто рифмованные строчки, а также о том, как вера может спасти даже в самых непростых условиях. «Лента.ру» рассказывает, какие праздники отмечают в этот день в России и мире, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из знаменитых людей родился 21 марта.

Праздники в мире

Всемирный день поэзии

С 1999 года по решению ООН мир отмечает День поэзии. В этом виде искусства организация увидела глубокий смысл: при помощи стихов вся планета может говорить на одном языке, добиваясь взаимопонимания. Язык поэзии — это один из языков мирной жизни, поэтому его так ценят.

Всемирный день людей с синдромом Дауна

А с 2005 года 21 марта стало также Всемирным днем людей с синдромом Дауна. Этот генетический недуг проявляется относительно часто: его определяют примерно у одного ребенка из тысячи еще в утробе матери.

Всемирный день людей с синдромом Дауна призван напомнить здоровым людям о том, как таким пациентам важно иметь доступ к качественной медицине и доступной среде, чтобы жить полной жизнью.

Какие еще праздники отмечают в мире 21 марта

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Международный день леса

Международный день кукольника

Всемирный день домашнего хозяйства

Какой церковный праздник 21 марта

День иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы

21 марта православные христиане вспоминают чудесное спасение иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы, которую в 1898 году пытались взорвать вместе с собором Знаменского монастыря в Курске местные революционеры.

Согласно истории, взрыв прозвучал глубокой ночью. Священнослужители сразу же прибежали на место и увидели, что все вокруг разрушено. Икона, которой на тот момент было уже больше пяти веков, осталась цела и невредима, пострадало лишь стекло, за которым она находилась.

День памяти преподобного Феофилакта исповедника

Также православные вспоминают 21 марта святого Феофилакта, который в IX веке был епископом Никомидийским (Никомидия — город в Малой Азии, сейчас это территория Турции — прим. «Ленты.ру»). Феофилакт, будучи борцом за правду и веру, предсказал, что вскоре падет власть императора Льва Армянина. За такие речи епископа на 30 лет сослали в крепость Стровиль.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 марта

День памяти преподобного Лазаря Муромского

День памяти преподобного Афанасия Мурманского

Приметы на 21 марта

Если зацвела верба — ждать скорого тепла.

Облака в небе высокие и плывут быстро — скоро установится хорошая погода.

Если с утра густой туман — будут заморозки.

Кто родился 21 марта

21 марта 1889 года в Киеве на свет появился Александр Вертинский — один из культовых актеров начала XX века, поэт и певец. Помимо ролей в театре и кино, прославился романсами, которые сам писал и исполнял (например, «Ваши пальцы пахнут ладаном», «За кулисами»). Много жил за границей, дружил с актрисой Марлен Дитрих и оперным певцом Федором Шаляпиным. Вертинского не стало в 1957 году, ему было 68 лет.

Отец советской эстрады Леонид Утесов родился 21 марта 1895 года в Одессе. Настоящее имя этого актера и певца — Лазарь Вайсбейн. В детстве он мечтал стать пожарным, но в юности поступил на службу в бродячий цирк, где стал акробатом. А вскоре основал джаз-банд, который получил большую популярность в Советском Союзе.

До сих пор люди поют его песни — «У Черного моря», «Дорогие мои москвичи», «Все хорошо, прекрасная маркиза», «Сердце, тебе не хочется покоя». Одним из поклонников Утесова был Иосиф Сталин.

Кто еще родился 21 марта