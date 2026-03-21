Въезд в страны ЕС станет платным для украинцев

Въезд в страны Евросоюза для граждан Украины в ближайшее время станет платным

Въезд в страны Евросоюза (ЕС) для граждан Украины в ближайшее время перестанет быть полностью бесплатным. Уже в 2026 году начнет действовать система предварительной авторизации поездок ETIAS, за оформление которой придется заплатить около 20 евро. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Новое правило будет распространяться даже на тех, кто въезжает по биометрическим паспортам. Перед поездкой потребуется подать онлайн-заявку и получить разрешение на въезд, без которого пересечение границы станет невозможным.

