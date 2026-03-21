06:14, 21 марта 2026Мир

Дмитриев назвал виноватых в энергокризисе в Европе

Марина Совина
Фото: Lisa Leutner / Reuters

Ответственность за энергетические проблемы в Европе лежит на руководстве Евросоюза. К такому выводу пришел глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Когда вы сидите без вентилятора, не можете использовать свою кредитную карту, не имеете работы и не можете платить по счетам — помните, что Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и другие русофобские бюрократы являются этому причиной», — отметил он.

Европейские чиновники отказались от надежных и недорогих российских энергоносителей, добавил он.

Так он оценил статью The Wall Street Journal (WSJ) о том, что правительства разных стран призывают граждан менять привычки на фоне худшей ситуации с энергоносителями со времен кризиса 1973 года.

Ранее гендиректор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро заявила, что ЕС столкнулся с тяжелым энергетическим кризисом. Из-за этого, по ее словам, очень важно диверсифицировать направления поставок газа.

До этого эксперты отметили. что европейский рынок остается очень чувствительным к проблемам с поставками газа. Китай, Индия и Япония начинают жестко конкурировать с объединением за этот вид топлива, а значит, властям ЕС пора приготовиться к новому скачку цен на это топливо, отмечают аналитики.

