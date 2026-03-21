Азаров: «Бусификация» обеспечивает до 90% мобилизуемых ВСУ

Так называемая «бусификация» обеспечивает до 90 процентов мобилизуемых в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший премьер-министр постсоветской страны Николай Азаров в беседе с ТАСС.

«Бусификация идет полным ходом, и комплектуют они свои вооруженные силы, так как планируют по 30 тысяч в месяц примерно. (...) 90 процентов мобилизованных — это как раз благодаря вот такой безжалостной бусификации», — оценил влияние Азаров.

Ранее сообщалось, что на улицах Киева стало гораздо больше патрулей территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).