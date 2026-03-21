17:35, 21 марта 2026Мир

Европейский лидер призвал уволить Каллас ради переговоров по Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Европейский союз (ЕС) для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине нуждается в новых кадрах. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Сейчас начинают в Евросоюзе говорить о том, что мы должны быть более активными в мирных инициативах в отношении войны на Украине, что мы должны вести переговоры. Простите, а кто будет вести переговоры с Каей Каллас или Урсулой фон дер Ляйен?» — сказал он.

Фицо подчеркнул, что в Евросоюзе должен появиться лидер, который будет вести переговоры от лица всего объединения. Премьер отметил, что уже обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом в качестве первого кадрового изменения в ЕС политик предложил отставку Каллас с поста главы евродипломатии.

Ранее Фицо пригрозил Украине новыми мерами из-за остановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Он напомнил, что Словакия уже остановила поставки аварийной электроэнергии в страну.

