11:54, 21 марта 2026Путешествия

Истребители над пляжами напугали российских туристов в Египте

Российские туристы в Египте обеспокоены пролетами военных самолетов над отелями
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Российские туристы в Шарм-эш-Шейхе пожаловались на регулярные пролеты военных самолетов над пляжами и отелями. По их словам, истребители поднимаются в небо по несколько раз в день, что вызывает тревогу и панику среди отдыхающих. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Как рассказывают туристы, в последние дни над курортом все чаще замечают МиГ-29 египетских ВВС. Самолеты не только пролетают, но и кружат в районе побережья, создавая сильный шум. Некоторые отдыхающие признаются, что из-за этого начали искать варианты досрочного возвращения домой.

Опасения усиливаются на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Туристы боятся, что конфликт может затронуть и Египет, несмотря на его статус популярного курорта.

Местные гиды, в свою очередь, призывают не паниковать. По их словам, вылеты связаны с патрулированием воздушного пространства после недавних атак в регионе. При этом недалеко от курорта находится стратегически важный объект, что и объясняет повышенную активность военной авиации.

19 марта сообщалось, что российские туристы начали эвакуироваться с пляжей в Египте из-за сильнейшей за несколько лет песчаной бури.

