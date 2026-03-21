20:32, 21 марта 2026

Конфликт с Ираном продемонстрировал уязвимость западных систем ПВО

Алиса Дмитриева
Американский ЗРК Patriot. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эскалация на Ближнем Востоке на практике доказала беспомощность израильского «Железного купола» и систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по международным конфликтам Виталия Арькова.

По словам аналитика, конфликт с Ираном продемонстрировал уязвимость западных систем ПВО, а также нежелание США выполнять свои обязательства по защите союзников. Арьков отметил, что Франция, Германия и ряд других членов ЕС отказываются поддерживать США и Израиль в войне против Ирана, поскольку последствия участия в конфликте чреваты для них не только усугублением экономического кризиса, но и «прилетом иранских ракет».

Эксперт также обратил внимание на двуличие европейских стран, которые, с одной стороны, опасаются иранских ракет, а с другой — продолжают оказывать поддержку киевскому режиму, рассчитывая «дожать» Россию. При этом он связал блокировку Украиной транзита нефти по «Дружбе» с противостоянием между сторонниками Демократической партии США и командой Дональда Трампа.

Ранее Иран пообещал США беспрецедентный ответ в случае попытки захвата острова Харк. «Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с "сюрпризами" за последний 21 день», — сказал собеседник агентства.

