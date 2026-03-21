20:41, 21 марта 2026Россия

Лавров заявил о готовности к решению по Украине еще на Аляске

Лавров: Россия была готова к урегулированию конфликта на Украине еще на Аляске
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Российская сторона еще в ходе саммита на Аляске заявила о готовности урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщил МИД со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова, озвученное им в программе «Вспомнить все» на Первом канале.

Коллеги из США на том саммите обратились к представителям РФ с предложением «урегулировать все сейчас», напомнил Лавров. Ответ тогда был дан положительный, но сейчас Вашингтон стал колебаться, указал дипломат.

Когда обсуждались вопросы по Украине, США, с его слов, делали заявления о возможных совместных экономических перспективах с РФ. Однако при этом они положительно воспринимают тот факт, что Россию «маргинализируют» на европейских энергетических рынках, и сами совершают действия в этом же направлении, обратил внимание на противоречия глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что украинская сторона не готова решать конфликт с Россией дипломатическим путем. При этом президент РФ Владимир Путин, напомнил он, не раз говорил, что Москва открыта к решению этого вопроса путем переговоров.

