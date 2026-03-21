Маск предложил лично выплатить зарплату сотрудникам американских аэропортов

Американский миллиардер Илон Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам Администрации транспортной безопасности США (TSA), пострадавшим от приостановки работы правительства (шатдауна). Об этом он написал в социальной сети X.
«Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране», — написал он.
До этого газета The Sun сообщила, что работников TSA лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка и оплаты счетов. Отмечается, что из-за шатдауна многие государственные служащие столкнулись с задержками или полным отсутствием выплат.