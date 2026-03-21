15:45, 21 марта 2026Мир

Маск предложил лично выплатить зарплату сотрудникам американских аэропортов

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Megan Varner / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск предложил лично выплатить зарплаты сотрудникам Администрации транспортной безопасности США (TSA), пострадавшим от приостановки работы правительства (шатдауна). Об этом он написал в социальной сети X.

«Я хотел бы предложить оплатить заработную плату сотрудникам TSA в период этого финансового кризиса, который негативно сказывается на жизни многих американцев в аэропортах по всей стране», — написал он.

До этого газета The Sun сообщила, что работников TSA лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка и оплаты счетов. Отмечается, что из-за шатдауна многие государственные служащие столкнулись с задержками или полным отсутствием выплат.

