21:32, 21 марта 2026

На Украине допустили невозможность подготовить энергосистему к зиме

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Новости.LIVE» допустил, что Украина может не успеть закупить все необходимое для ремонта энергосистемы оборудование до наступления зимы.

«Есть такая вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое [для ремонта энергосистемы страны] оборудование именно от европейских доноров», — заявил он.

Как пояснил депутат, основная проблема заключается в том, что европейские компании производят необходимое оборудование слишком медленно, несмотря на уже заключенные с Украиной контракты, которые также финансируются Европейским союзом (ЕС).

По его мнению, одним из возможных решений могла бы стать закупка техники, в том числе в Китае. Однако для этого потребуется изменить механизм финансирования, чтобы Укрэнерго могла самостоятельно выбирать поставщиков, при том что оплата по-прежнему будет осуществляться за счет ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко ответственностью за провал подготовки Киева к следующей зиме. Он подчеркнул, что мэрии города необходимо заранее составлять план действий на случай обстрелов, а не «бегать в последний момент».

