Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:35, 21 марта 2026Бывший СССР

На Западе рассказали об ожидании Украины кредита от ЕС

Reuters: Украина ожидает начало выдачи кредита на €90 млрд в апреле
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Украина ожидает начало выдачи кредита от Евросоюза (ЕС) на 90 миллиардов евро в апреле, несмотря на вето Венгрии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в четверг на саммите ЕС чиновники не смогли переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно вето. Несмотря на это, украинский лидер Владимир Зеленский настроен оптимистично.

«Они найдут способы частично профинансировать нас. Мы ожидаем в апреле первый транш согласованной суммы на 2026 год», — заявил Зеленский журналистам.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о БПЛА с США при готовности президента Дональда Трампа. Соглашение предусматривает продажу Украиной различных типов БПЛА США в обмен на обмен технологиями и опытом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok