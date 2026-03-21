На Западе рассказали об ожидании Украины кредита от ЕС

Reuters: Украина ожидает начало выдачи кредита на €90 млрд в апреле

Украина ожидает начало выдачи кредита от Евросоюза (ЕС) на 90 миллиардов евро в апреле, несмотря на вето Венгрии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в четверг на саммите ЕС чиновники не смогли переубедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно вето. Несмотря на это, украинский лидер Владимир Зеленский настроен оптимистично.

«Они найдут способы частично профинансировать нас. Мы ожидаем в апреле первый транш согласованной суммы на 2026 год», — заявил Зеленский журналистам.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение о БПЛА с США при готовности президента Дональда Трампа. Соглашение предусматривает продажу Украиной различных типов БПЛА США в обмен на обмен технологиями и опытом.