16:27, 21 марта 2026Мир

На Западе удивились изменениям в поведении Зеленского

SZ: Зеленский находится в состоянии отчаяния
Екатерина Графская

Фото: Jonathan Brady / WPA Pool / Getty Images

Поведение Владимира Зеленского в последние месяцы вызвало удивление у западных наблюдателей. Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ), анализируя трансформацию украинского лидера на фоне затяжного конфликта.

По данным издания, Зеленский заметно изменился: если ранее его воспринимали как харизматичного политика и шоумена, то теперь, как отмечают авторы, он выглядит как человек, находящийся под сильным давлением и в состоянии отчаяния. В публикации говорится, что на это повлияли сразу несколько факторов — сокращение военной помощи, финансовые трудности и ухудшение ситуации на фронте.

Журналисты также указывают на проблемы внутри армии: речь идет о нехватке личного состава, вооружения и снабжения, а также росте случаев дезертирства. Дополнительное давление, по их оценке, оказывает обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое отвлекает внимание союзников и влияет на поставки.

В материале подчеркивается, что Зеленский все чаще демонстрирует раздражение и разочарование, что становится заметно на международной арене. На этом фоне западные политики и эксперты начинают по-новому оценивать его позицию и перспективы развития ситуации.

Ранее на Западе заявили, что положение Зеленского подорвано после соцопросов среди украинцев.

