На Западе ужаснулись результатам контратаки Ирана невиданной ранее ракетой

L'AntiDiplomatico: Иран применил против Израиля новую ракету «Насралла»

Пока президент США Дональд Трамп заявляет о полном разгроме армии Ирана, войска Исламской Республики периодически проводят контратаки с применением новых типов оружия. Результаты таких ударов ужасают, об этом сообщает L'AntiDiplomatico.

«Иран в ответ на атаку США и Израиля на нефтяное месторождение Южный Парс атаковал месторождения и НПЗ в Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. <…> Трамп в последние дни заявлял, что уничтожены 100 процентов боеспособности Ирана. Но, очевидно, оставшихся ноль процентов достаточно, чтобы нанести огромный ущерб», — говорится в статье.

По данным журналистов, Вашингтон делает все, чтобы избежать симметричного ответа на удары США в Иране, который уже объявлен и «вызывает острые опасения у США, Израиля и стран Залива».

В то же время иранская сторона ежедневно выпускает новый тип ракеты, утверждается в материале. Так, Иран атаковал Израиль невиданной ранее ракетой «Насралла», которую назвали в честь генерального секретаря движения «Хезболлах» Хасана Насраллы.

«Иранцы подтверждают то, что они говорили в начале конфликта: со временем мы применим самые грозные, передовые технологии, которые вы никогда не видели», — заключают авторы публикации.

Ранее профессор Джон Миршаймер выразил мнение, что Иран способен стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику.