08:53, 20 марта 2026

«Если дело дойдет до крайностей». Иран сочли способным стереть с лица Земли две страны и обрушить мировую экономику

Марина Совина
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к уничтожению двух стран в регионе. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, многие считали Иран слабым противником, но Тегеран отличается образованностью и проницательностью и у него оказались «козыри в рукаве». «Если дело дойдет до крайностей, они смогут стереть с лица Земли такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), уничтожить их как полноценные общества», — считает эксперт.

«Идет борьба за ресурсы» Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды». Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
Миршаймер уверен, что Тегеран может нанести огромный ущерб мировой экономике, а США не способны это предотвратить. «Сейчас мы находимся в опасном положении. Но по мере продвижения вперед ситуация только ухудшается», — предупредил аналитик. Он пояснил, что для Ирана конфликт с США и Израилем является экзистенциальным. Вашингтон и Тель-Авив выступают с прямыми угрозами в адрес Тегерана, но им стоит отбросить мысли об эскалации и начать обдумывать пути отступления.

США признали неспособными защититься от Ирана

Иран сегодня атакует Израиль и базы США на Ближнем Востоке более современными ракетами, которые не удается сбить привычными методами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что Вашингтон практически исчерпал свои ресурсы для защиты от гиперзвуковых ракет противника. «Иран сейчас атакует новыми, более технологичными ракетами, которые похожи на наши "Кинжал", "Циркон". Конечно, нашим они уступают, но тоже являются гиперзвуковыми. У американцев же есть только Patriot и еще одна противоракетная система, Израиль же полностью зависит от поставок США», — сказал Матвийчук. Он объяснил, что ввиду расточительности бывшего американского президента Джо Байдена большая часть американских противоракет ушла на Украину, что теперь поставило США в достаточно непростое положение.

Несмотря на это, американские и израильские военные силы нанесли в общей сложности более 16 тысяч ударов по территории Исламской Республики с начала провозглашенной совместной военной операции. Об этом рассказали журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на данные Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США и Армии обороны Израиля. Уточняется, что военные Соединенных Штатов уничтожили не менее 7,8 тысячи целей. Посредством их ударов повреждены или поражены оказались более 120 иранских кораблей. Между тем, Израиль нанес около 8,5 тысячи ударов, подсчитали эксперты.

США потратили более 25 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. Соответствующие данные приводятся на портале Iran War Cost Tracker.

Согласно докладу Пентагона, представленного Конгрессу, сумма расходов за первые шесть дней конфликта составила 11,3 миллиарда долларов, а каждый последующий день обходился Вашингтону еще в 1 миллиард.

План по смене власти в Иране сочли нереализуемым

США и Израиль, осуществляющие вооруженную агрессию против Ирана, не смогут сменить власть в Тегеране. Такую оценку дала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. «Не впервые они думают о смене режима в Иране, но за последние 26 лет, насколько я помню, и еще до того те, кто принимают решения, не раз приходили к выводу, что это невозможно из-за его размеров», — отметила она. Собеседница агентства подчеркнула, что несмотря на удары, вследствие которых были убиты высокопоставленные иранские чиновники и руководители, сама структура власти устояла. Кнайсль добавила, что в Исламской Республике «нельзя переменить порядок вещей так просто».

Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
США хотят сменить власть в Иране с помощью военной операции и оппозиции. Кто способен занять место религиозных лидеров?
Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что коалиция США и Израиля вряд ли сможет свергнуть политический режим в Иране, лишь нанося удары с воздуха. Как отметил старший научный сотрудник Вашингтонского института Фарзин Надими, неспособность американцев и израильтян свергнуть власть в Исламской Республике при колоссальных затратах ресурсов будет расцениваться внутри Ирана как «явная победа режима, обусловленная как предсказуемыми, так и непредвиденными обстоятельствами».

